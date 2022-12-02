Muhteşem maç, son şampiyon RDÜ’nün

ActiviaÜnilig’in ilk hafta mücadelelerinden olan ODTÜ ile RDÜ arasındaki zorlu mücadelenin galibi 70 – 68’lik skorla geçtiğimiz yılın şampiyonu RDÜ oldu

ActiviaÜnilig son dönemlerin en güzel maçlarından birine sahne oldu. ODTÜ ile Rauf Denktaş Üniversitesi’nin ODTÜ Spor Salonu’ndaki mücadelesi tıklım tıklım tribünler önünde oynanırken, parkedeki çekişme ve yüksek kalite son anlara kadar sürdü. Karşılaşmayı 70-68’lik skor ile kazanan son şampiyon Rauf Denktaş Üniversitesi olurken, iki takım da maç sonunda seyirciler tarafından alkışlarla uğurlandı.

Maça iyi başlayan taraf RDÜ olurken, ilk periyodu 10 sayı farkla üstün bitirdi. İkinci periyotta toparlanan ODTÜ, farkı eritse de soyunma odasına 34-30 RDÜ üstünlüğü ile gidildi.

ILENEKHIAN’DAN 29 SAYI 20 RIBAUNTLUK ÖNEMLI PERFORMANS

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan yine RDÜ olurken, son periyoda 12 sayı üstünlükle girdi. Bir kez daha oyuna ortak olmayı başaran ODTÜ son ana kadar galibiyeti kovalasa da kazanan 70-68’lik skor ile RDÜ oldu.

RDÜ’deEmmanuelIlenekhian 29 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, 20 de ribaunt topladı. James Baker 22 sayı ile maçı tamamlarken, Emmanuel Paye 5 sayı 20 ribaunt, 8 asistlik bir performans ortaya koydu.

ODTÜ’de Fırat Ceylan 17 sayı üretirken, onu 16 sayı ile Osman Ekmekçibaşı takip etti.

