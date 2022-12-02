Mağusa’da zorlu randevu

Aksa Futbol Liglerinin 11. Haftası bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Aksa Süper Lig’de bugün beş maç, yarın ise 3 maç oynanarak hafta tamamlanacak. Birinci ligde ise bugün 4 ve yarın da 4 maç oynanacak.

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün takipçilerinden Mesarya’yı konuk edeceği karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor. Geçtiğimiz sezon oynanan iki lig maçında da Mağusa Türk Gücü oldukça zorlansa da 1 – 0’lık skorlarla sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

Bu sezon iyi bir çıkış yakalayan ve sadece bir mağlubiyeti bulunananMesarya takımı kalesini de gole kapatmış durumda. Geride kalan 10 haftada kalesinde sadece 4 gol gören Mesarya takımı lider MTG ile en az gol yiyen takım unvanını paylaşıyor.

BİRİNCİ LİGİN ZİRVESİNDE ZORLU HAFTA

Aksa 1. Ligin 11. Haftası özellikle zirve mücadelesi veren takımlar için zor bir hafta olacak. Liderliğe yükselen Miracle Karşıyaka’nın konuğu alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Dörtyol olacak. Karşıyaka’nın takipçilerinden Baf Ülkü Yurdu evinde 2 puan gerisinde olan Pera Gençler Birliği’ni konuk edecek. Zirve ortaklarından Yalova ise 3 puan gerisindeki Yeniboğaziçi takımını ağırlayacak.



AKSA SÜPER LİG

3 Aralık 2022, Cumartesi

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Türk Ocağı-Hamitköy (Emre Öztaşlı)

14.00 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda MağusaT.Gücü-Mesarya (Kerem Eran)

14.00 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-Yonpaş Dumlupınar (Evren Karademir)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Cihangir (Ali Özer)

14.00 K.KaymaklıŞht.HüseyinRuso Stadı’nda K.Kaymaklı-Lefke (Şakir Azizoğlu)

4 Aralık 2022, Pazar

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-Göçmenköy (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda MeritA.Yeşilova-Yenicami (Fehim Dayı)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Çetinkaya-Doğan T.Birliği (Hüseyin Eyyüpler)



AKSA 1.LİG

3 Aralık 2022, Cumartesi

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Yenierenköy (Zekai Töre)

14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Dörtyol (Hüseyin Özkan)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda BafÜ.Yurdu-Pera Gençler Birliği (Osman Özpaşa)

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Yeniboğaziçi (Serkan Şimşek)

4 Aralık 2022, Pazar

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-M.HacıaliYılmazköy (Hakan Ünal)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Girne H.Evi-Binatlı (Mustafa Öztugay)

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş-Lapta (Ferhat Tuna)

14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Düzkaya (Tufan Çerçioğlu)



