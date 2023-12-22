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Milwaukee Bucks'tan üst üste 6. galibiyet

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Orlando Magic'i 118-114 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı

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Milwaukee Bucks'tan üst üste 6. galibiyet
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NBA'e 8 maçla devam edildi. Bucks, konuk ettiği Magic'i 4 sayı farkla mağlup etti. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 37 sayı, 10 ribaunt ve 6 asistle oynadı. Magic'te ise Franz Wagner'ın 29 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
LOS ANGELES CLİPPERS'I 9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Shai Gilgeous-Alexander'ın 31 sayı attığı maçta Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers'ı 134-115 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Clippers'ta James Harden'ın 23 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi.
CEDİ'DEN 2 SAYI, 1 RİBAUNT, 3 ASİST
Chicago Bulls, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 114-95 yendi. Bulls'ta Coby White 22 sayı, DeMar DeRozan ise 21 sayı attı. Bu mağlubiyetle Spurs, son 22 maçındaki 21. yenilgisini aldı.
Spurs forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 2 sayı, 1 ribaunt, 3 asist ile oynadı.
 
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