Luis Suarez ile Messi yeniden bir araya geliyor

Brezilya'nın Gremio takımıyla sözleşmesi yılbaşında sona erecek olan Luis Suarez, ABD temsilcisi Inter Miami'ye transfer olmak üzere.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; yaklaşık bir ay önce sözlü anlaşmaya varan taraflar, bir yıllık sözleşme imzalama konusunda mutabakata vardı. Luis Suarez'in mukavelesinde gelecek sezon için opsiyon maddesinin yer alacağı da belirtildi.
Uruguaylı futbolcu bu transferle Barcelona'da birlikte forma giydiği Lionel Messi ile yeniden buluşmuş olacak. Suarez ve Messi 2014-2020 yılları arasında Katalan takımında beraber oynamışlardı.
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