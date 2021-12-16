MGA ve Koop kazandı

Basketbolda U20 Erkekler Ligi’nde beşinci haftanın ilk maçları oynandı. Haftanın açılışında Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) ile Koopspor galip gelen ekipler oldu

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U20 Erkekler Ligi’nde beşinci hafta mücadelesi Çarşamba akşamı Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarla başladı. Haftanın açılışında Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) ile Koopspor galip gelen ekipler oldu.



MGA’dan ilk galibiyet

Günün ilk maçında Çetinkaya ile MGA karşı karşıya geldi. Rakibini 22-10, 45-21, 61-25 ve 72-40’lık periyotlar sonunda mağlup eden MGA bu sezon oynadığı dördüncü maçında ilk galibiyetini aldı. MGA adına 22 sayı ile oynayan İsmet Burak maçın en skorer ismi olurken Çetinkaya’dan Yusuf Akgör 14 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.



Koopspor farklı kazandı

Günün diğer karşılaşmasında ise Soyerspor ile Koopspor karşılaştı. 38-10, 67-24, 95-33 ve 125-39’luk skorla parke zeminden farklı galibiyetle ayrılan taraf Koopspor oldu. Takımı adına 30 sayı ile oynayan Halil Çetinyay aynı zamanda maçın da en çok sayı kaydeden ismi oldu. 14 sayılık performansı ile Halil Beyazsaçlı ise takımının en skorer oyuncusu olarak maçı tamamladı.



Haftanın kapanışı cumartesi

Ligde haftanın kapanış maçında 18 Aralık Cumartesi günü saat 15.00’te RA25 Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) karşı karşıya gelecek. Aynı gün ayrıca dördüncü hafta mücadelesi olan MGA – Soyerspor karşılaşması Mağusa Arena’da saat 15.00’te başlayacak.

