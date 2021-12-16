Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda, Hür-İş Genel Başkanlığına Ahmet Serdaroğlu getirildi. Serdaroğlu, ilk icraatının, asgari ücret masasının toplanması için olacağını kaydetti.

Lefkoşa’da yer alan genel kurul, Hür-İş çatısı altında yer alan 8 sendikanın katılımı ve Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin’in yaptığı konuşmasıyla açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda, Divan Başkanlığına Yakup Latifoğlu seçildi. Latifoğlu, ülkede yaşanan ekonomik krize işaret ederek, sendikaların çalışanların haklarını korumasının önemine değindi.

Hür-İş Genel Başkan Vekili, Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu da genel kurulda yaptığı konuşmada, üyelerin kendisine verdiği vekillik görevini bugüne kadar yürüttüğünü ifade etti ve kendisine gösterilen güvene teşekkür etti.

Serdaroğlu, bu süreçte pandemi, özel sektörde örgütlenme sıkıntısı ve bunun açılması için verilen mücadele, ekonomik sıkıntılar, çalışanların haklarının korunması, daha iyi bir asgari ücret için verilen mücadeleleri anlattı.

Emeğin emekçinin her zaman yanında olduklarını ve olacaklarını vurgulayan Serdaroğlu, emeğin ve emekçinin sesini her alanda duyuracaklarını söyledi.

Koltuklara birilerinin adamı olmak için değil emeğin emekçinin hakkını korumak için aday olduklarını ifade eden Serdaroğlu, “ne ezen ne ezilen” insanca yaşamak için yola devam edeceklerini belirtti.

Genel kurulda, konuklar konuşma yaptı, faaliyet ve mali raporlar görüşüldü, yeni dönem faaliyet raporu sunuldu, ardından yeni yönetim kurulu genel kurulda oylandı, Başkanlık ile denetim kurulu seçimi yapıldı.

