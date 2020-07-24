Mevlit’ten sosyal medya atağı

Basketbol Federasyonunun 25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştireceği genel kurulda 3 başkan adayı olacak.

Ertuğ Nasıroğlu ve Ahmet Sütcü ile birlikte 3 başkan adayından biri olan Orhun Mevlit, sosyal medyada gerçekleştirmeyi hedeflediği projelerinin görsellerini paylaşmaya başladı.

Tarihi Başaran Spor Salonunu yeniden basketbola kazandırmayı hedefleyen Orhun Mevlit, kadın basketboluna vereceği önemi de yine hazırlanan görsellerle tanıtıyor.Orhun Mevlit, genel kurula, “Basketbol yeni bir başlangıç yapacak.” sloganıyla girecek.

