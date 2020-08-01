Mevlit yönetimi hızlı başladı

Basketbol Federasyonunda Orhun Mevlit başkanlığında oluşturulan yönetim kurulu, camiaya vaat edilen projelerin ilerlemesi konusunda görevlendirme yaparken, Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı ve Geliştirme Süreci Sorumlusu Fırat Eser’le de görüştü

Basketbol Federasyonunun 25 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda kulüplerin çoğunluğunun oyu ile başkanlık görevine getirilen Orhun Mevlit, geçtiğimiz Pazartesi gerçekleştirilen devir teslimin ardından görevine resmen başladı.

İlk yönetim kurulu toplantısında mevcut durum ele alındı

Eski Başkan Ahmet Sütçü’den seçimin ardından bayrağı devralan Mevlit, ilk iş olarak yönetim kurulu ile birlikte toplantı yaptı.

Devir teslim sonrasında mevcut dökümanlar, mali durum ve diğer detayların masaya yatırıldığı ve federasyonun mevcut durumunun ele alındığı toplantıda camiaya vaat edilen projelerin ilerlemesi konusunda görevlendirme yapıldı.

TBF ile ilk temas gerçekleştirildi

Projelerin planlamasının yanı sıra mali planlama konusu da toplantıdaki önemli gündem başlıklarından birisi oldu. Dış temaslar konusunda da ilk adımı atan Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit, ilk etapta Türkiye Basketbol Federasyonu Altyapı ve Geliştirme Süreci Sorumlusu Fırat Eser ile telefonda görüştü.

Görüşmede ileriye dönük işbirliği konusunda mutabık kalınırken, TBF’nin KKTC Basketbol Federasyonu’na her türlü işbirliğine açık olduğu teyit edildi.

