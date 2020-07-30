Mevlit yönetimi, görev dağılımı yaptı

Basketbol Federasyonunda Orhun Mevlit başkanlığında yeni göreve getirilen yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Orhun Mevlit, yaptığı açıklamada “Tüm camiamıza teşekkürlerimizle. Zaman, basketbolu daha ileriye taşımak için hep beraber çalışma zamanıdır.” ifadelerini kullandı. Orhun Mevlit yönetimi ilk toplantısında görev dağılımı gerçekleştirdi. Görev dağılımı şöyle:

Orhun Mevlit (Başkan)

Metin Ersoy (Asbaşkan)

Uraz Şentürk (Marka Pazarlama ve Süper Lig Sorumlusu)

Ali Tüzünkan (Süreç Geliştirme ve İletişim Sorumlusu)

Yurdakul Cafer (Basın ve Dışilişkiler/Halkla İlişkiler Sorumlusu)

Ateş Farisoğlu (Eğitim ve Öğretim Sorumlusu)

Ömer Lütfi Sonuvar (Sayman)

Çağda Pehlivan (Hukuk İşleri Sorumlusu)

