"Devlet ve bireylerin alması gereken tedbirlere harfiyen uyulması gerek"

Devlet ve bireylerin alması gereken tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizen Akıncı, yeni vakaların çıkmaya başlamasıyla halkın haklı olarak endişelenmeye başladığını ancak sonsuza kara kapalı kalınamayacağı ve bir açılımın gerekli olduğunu kabullenilmesi gerektiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bayram mesajında, koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin elde bırakılmaması, sağlık kurullarının kararlarına uyulması ve ekonomik açıdan zorda olanlara destek olunması çağrısında bulundu. Sonsuza kadar kapalı olarak kalınamayacağından bilim insanlarının, uzman doktorların ve özellikle de yetkili olması gereken sağlık kurullarının uyarılarına uyulan bir açılım yaşanmasının önemine vurgu yapan Akıncı, “Açılım süreci olayın sağlık boyutu yeterince dikkate alınmadan uygulanırsa, o zaman yeniden kapanmak zorunluluğu doğabilir. Bu, öyle inanıyorum ki hiç kimsenin arzu ettiği bir durum değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, salgın sürecinden dolayı toplumun en çok ihtiyaç içinde olan kesimlerine, işini kaybetmiş ya da kaybetme tehlikesi içinde olanlara, devletin şefkat elini uzatması gerektiğini kaydetti.

Mustafa Akıncı, BRT’de canlı yayınlanan Bayram konuşmasında, Kıbrıslı Türklerin de tüm dünya toplumları gibi çok zor bir dönemden geçmekte olduğunu, korona virüsün ne yazık ki yayılmaya devam ettiğini belirterek “Yayılma hızına bakılınca Dünya genelinde vaka sayısının önümüzdeki bir – iki hafta içinde 20 milyona ulaşması mümkün görünüyor. Yine bu gidişle çok yakın bir tarihte ölümlerin de maalesef bir milyona ulaşması bekleniyor” dedi.



Devlet ve bireylerin alması gereken tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizen Akıncı, yeni vakaların çıkmaya başlamasıyla halkın haklı olarak endişelenmeye başladığını ancak sonsuza kara kapalı kalınamayacağı ve bir açılımın gerekli olduğunu kabullenilmesi gerektiğini belirtti.

"ROTAYI SAĞLIK ÇİZSİN, SİYASET BUNU TAKİP ETSİN"

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ancak tüm bu süreçte bilim insanlarının, uzman doktorların ve özellikle de yetkili olması gereken sağlık kurullarının uyarılarını dikkate almak zorunluluğu vardır. Bu önemli ilkeye, yani benim ta başından beri ‘Salgın sürecinde rotayı sağlık çizsin, siyaset bunu takip etsin’ talebime tam olarak uyulmadığını da belirtmek zorundayım. Açılım süreci olayın sağlık boyutu yeterince dikkate alınmadan uygulanırsa o zaman da yeniden kapanmak zorunluluğu doğabilir. Bu, öyle inanıyorum ki hiç kimsenin arzu ettiği bir durum değildir” dedi.

"HIZLI BİR İYİLEŞME MÜMKÜN GÖRÜLMÜYOR"

Salgın nedeniyle ülkelerin ekonomilerinde daralma yaşandığına, salgının ne zaman son bulacağı ya da geliştirilmekte olan aşıların tam olarak ne zaman etkili bir koruma sağlayacağının da henüz bilinmediğine dikkat çeken Akıncı, şöyle devam etti:

“Bu nedenle ekonomilerde hızlı bir iyileşme beklemek mümkün görülmemektedir. Bizim özellikle turizme ve yüksek eğitime dayalı olan ekonomimiz ise çok daha fazla etkilenmiş durumdadır. Zaten yapısal sorunları nedeniyle kırılgan bir yapıda bulunan ekonomimizin iyileşmesi, göreli olarak daha uzun zamana ihtiyaç duyacaktır. Bunun bilinci içerisinde bu zor dönemi en az hasarla atlatabilmek için çaba harcamamız gerekiyor”



"DAYANIŞMA DUYGUSUNUN EN ÇOK YAŞANMASI GEREKEN GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

Toplumda en çok ihtiyaç içinde olan kesimlere, işini kaybetmiş ya da kaybetme tehlikesi içinde olanlara, kepenklerini indirmek zorunda kalan ya da açık olsa da neredeyse hiç denecek kadar az iş yapan küçük esnaf ve diğer işletmelere Devlet yardımının önemini vurgulayan Akıncı, “En genel anlamda sosyal dayanışma duygusunun en çok yaşanması gereken günlerden geçiyoruz. Bunu başarabilmemiz durumunda toplum olarak çok büyük bir manevi huzur duyacağımız aşikârdır. Toplumumuz genel anlamda milli gelir bazında çok yukarılarda olmayabilir ama sosyal adalet ve sosyal dayanışma duygusunun varlığı başta gelen bir zenginliktir. Onun yokluğu toplumumuzda kaotik bir ortamın ve huzursuzluğun reçetesi anlamındadır” dedi.

"LÜTFEN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"



Cumhurbaşkanı Akıncı, bayram mesajını şu şekilde bitirdi:

"Bu kısa bayram mesajımda özetle iki noktayı vurgulamaya çalıştım. Birincisi, unutmayalım ki salgın devam ediyor. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Hükümet atacağı adımlarda sağlık kurullarının uyarılarına kulak versin. Yurttaşlar olarak hepimiz kendi bireysel tedbirlerimizi de almayı katiyen ihmal etmeyelim. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun davranalım. İkincisi de, ekonomik anlamda çok zorda bulunan kesimlerimize destek olalım. Sosyal adalet ve sosyal dayanışma ruhunu canlı tutalım. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin ve tüm İslam dünyasının kurban bayramını kutluyorum. Bayram günlerini sağlıklı ve huzurlu geçirmenizi diliyorum. Bayram günlerinde doğal olarak yoğunlaşan trafikte dikkatli olalım. Hem kendimizi ve ailemizi hem de etrafımızdakileri kazalardan koruyalım”