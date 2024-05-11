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Girne - Değirmenlik dağ yolunda yürekler ağza geldi

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Girne - Değirmenlik dağ yolunda yürekler ağza geldi
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Girne - Değirmenlik dağ yolunda kum yüklü kamyon devrildi, araç sürücüsü yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 10.20'de meydana geldi. Yüksel Akın'ın (E-49) kullandığı PH 949 plakalı kum yüklü kamyon, Değirmenlik istikametine doğru seyrederken, taş ocağına dönüşe geçtiği sırada sürücüsünün dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Yüksel Akın'ın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
 
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