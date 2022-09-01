Mağusa Gelişim Akademisi’nden Arter’e ziyaret

Mağusa Gelişim Akademisi Basketbol Kulübü U 17 sporcuları ile MGA Basketbol Kulübü Antrenörü Gazimağusa Belediyesi Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti

Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı Mağusa Gelişim Akademisi Basketbol Kulübü’nün başarılı U 17 sporcuları ile MGA Basketbol Kulübü Antrenörü Hasan Kasap Belediye Başkanı İsmail Arter’e ziyarette bulundu.

MGA Basketbol Kulübü çatısı altında yetişen sporcular, 2021-2022 sezonunda U 17 Erkekler Ligi ikincisi kupasına sahip olurken, kulübün başarılı oyuncularından bazıları U 16 ve U18 kategorilerinde KKTC Milli Takımı’nda da yer alıyor.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter kulübün ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, belediye bünyesinde bulunan spor kulüplerinin çalışmalarının başarılı bir şekilde devam etmesinin mutluluk verici olduğunu ifade etti.

Gazimağusa Belediyesi’ne bağlı Mağusa Gelişim Akademisi Basketbol Kulübü’nün eğitmenlerini ve sporcularını, kentte sporu geliştirmeleri, sevdirmeleri ve örnek olmaları adına ve başarılarından dolayı tebrik eden Başkan İsmail Arter, sporcuların başarılarının devam etmesini temenni etti.

Mağusa Gelişim Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Gezmiş’ e de Basketbol Kulübü’nde olduğu gibi kulüplerin başarılarından dolayı teşekkürlerini sunan Başkan İsmail Arter, kentte sporun geliştirilmesi adına kulüplere desteğin devam edeceğini açıkladı.

Pandemi sürecinde her sahada faaliyetlerin yavaşladığını belirten Başkan İsmail Arter, 2021 yılının sonları ve 2022 yılı itibari ile normalleşme süreci içerisinde de pandemi önlemlerini göz önünde bulundurarak sportif faaliyetlerin hız kazandığını ifade ederek sporculara yeni sezonda başarılar diledi.

Basketbol Kulübü Antrenörü Hasan Kasap da Basketbol Kulübü sporcularının Gazimağusa Belediyesi ve Mağusa Gelişim Akademisi’nin desteği ile kulübün sporcularının yurt dışı kamp ve müsabakalarına katılım gösterdiklerini, dünyanın en iyi hocaları ile çalışma imkanı bulduklarını ifade ederek Başkan İsmail Arter’e katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Hem geçtiğimiz sezonda hem de yeni sezonda tüm bu gelişmelerin meyvelerini toplamaya başladıklarını ifade eden Kasap, takımın birçok oyuncusunun KKTC U 18 ve U 16 Milli Takımı’nda yer aldığını belirten Kasap, sporcuların bu iki gruplarda da başarılar elde ettiğini ifade ederek verilen imkanlardan dolayı teşekkürlerini yineledi.

Ziyaret sonunda Mağusa Gelişim Akademisi Basketbol Kulübü, 2021-2022 U 17 Erkekler Ligi ikinciliği plaketini Başkan İsmail Arter’e armağan etti.

