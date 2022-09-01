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Masa Tenisi heyecanı başlıyor

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Masa Tenisi heyecanı başlıyor
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, 2022-2023 sezonuna 3 Eylül Cumartesi günü resmen başlıyor.
U11 ve U13 kız ile erkek kategorilerinde klasman maçlarıyla birlikte lig resmen başlayacak. Sabah saat 10.00’da Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu salonunda başlayacak olan müsabakalara yapılacak başvurular 2 Eylül Cuma günü saat 17.00’de sona erecek.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.
 “YENİ SEZON TÜM CAMİAYA HAYIRLI OLSUN”
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Yeni sezonu Cumartesi günü açacak olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, “Sezona U11 ve U13 kız-erkek kategorilerinde klasman maçlarıyla birlikte başlayacağız. Temennim yeni sezonda sporcu sayısının artmasıdır. Sakatlıksız, sağlıklı bir sezon geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.
 
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