Leventspor yükselme grubunda

Sinop’ta düzenlenen Türkiye U14 Kızlar Şampiyonası’nda yer alan Leventspor U-14 Takımı, C Grubu’ndaki maçlarından 2’sini kazandı ve grubunu üçüncü tamamlayarak adını Yükselme Grubuna yazdırdı

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Sinop’ta düzenlenen Türkiye U14 Kızlar Şampiyonası’nda yer alan Leventspor U-14 Takımı, grubundan çıkma başarısı gösterdi.

Organizasyonda C Grubu’nda yer alan Leventspor, grubunun üçüncü ve son maçında Gazi Çelebi Spor Salonu’nda Emlak Konut ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadele sonunda Leventspor rakibini tek sayı ile mağlup ederek adını Yükselme Grubu’na yazdırdı.

İlk üç periyodu geride tamamlayan Leventspor, 18-5, 30-27 ve 46-44’lük periyotlar sonunda son periyoda rakibi karşısında 2 sayı geriden girdi. Son periyotta 12-9’luk performansı ile Leventspor rakibini 56-55 mağlup etti.

İKİ MAÇ KAZANDI 1 MAÇ KAYBETTİ

C Grubu’nda ilk maçını Bursa Büyükşehir Belediye ile oynayan ve uzatmalarda kazanan Leventspor ikinci maçında Canik Belediyesi’ne mağlup olmuştu.

Bu sonucun ardından oynadığı üç maçın ikisini kazanan Leventspor, 5 puan ile grubunu üçüncü tamamlayarak adını Yükselme Grubuna yazdırdı. Mücadelenin en skorer ismi ise kaydettiği 19 sayı ile temsilcimizden Gamze Evin oldu.

YÜKSELME GRUBUNDAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Leventspor’un Yükselme Grubu’ndaki rakibi de belli oldu. D Grubu’nu 4 puan ile üçüncü olarak tamamlayan Fenerbahçe, temsilcimizin rakibi oldu. Kazananın adını çeyrek finale yazdıracağı karşılaşma bugün saat 15.30’da Gazi Çelebi Spor Salonu’nda oynanacak.

