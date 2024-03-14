“Basketbol düşmanlarının yarattığı kaostan beslenen kişiler var”

Basketbol Federasyonu, bir süredir gerek Basketbol Federasyonu’nu gerekse basketbola hizmet veren, gönül veren idareci, antrenör ve başkanına etik olmayan söylem ve imalarda bulunan kişi veya kişilerin saldırılarına muhatap olduklarını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan federasyon, “Kaos yaratmaya çalışan ve bu kaos sayesinde beslenen kişilerin olduğunu gözlemlemekteyiz” ifadelerine yer verdi.

Basketbol Federasyonu’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

“Bir süredir gerek Basketbol Federasyonu’nu gerekse basketbola hizmet veren, gönül veren idareci, antrenör ve başkanına etik olmayan söylem ve imalarda bulunan basketbol düşmanları diye niteleyeceğimiz kişi veya kişilerin saldırılarına muhatap olup kaos yaratmaya çalışan ve bu kaos sayesinde beslenen kişilerin olduğunu gözlemlemekteyiz. Bilinmelidir ki ne Basketbol Federasyonu ne de basketbol sporuna gönül veren kişilerin antrenör ve idarecilerin bu oyuna gelmeyip her zaman en iyi yaptığımız şeyin basketbol sporuna hizmet etmek olduğunu ve bu tartışma, kaos ortamından uzak duracağımızı basketbol sporuna gönül vermiş herkese bildirmek isteriz. Bizim derdimizin genelde ülke özelde basketbol sporuna hizmet etmek ve geleceğimiz olan çocuklarımız ile gençlerimizin bu güzel ve nadide spordan mahrum kalmamalarını sağlamak, temiz ve kaossuz bir ortamda bu spora hizmet etmektir. Bu nedenle kaos amaçlı söylem ve yazılara (ifadelere) kulak asmayıp, doğru bildiğimiz yolda işimizi yapmaya ve basketbol sporunu yukarılara çekmeye devam edeceğiz.”

