banner913
banner932
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
2 0
"Tatar dünyaya savaş açtı"
26 0
 
Su seviyesi düşüyor
Su seviyesi düşüyor
35 0
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
Fatma Turgut DAÜ’yü coşturdu
41 0
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
Akargöl ve Arslan’ın yasa dışı yollardan KKTC’den çıkış yaptığı tespit edildi
44 0
“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor
“Hukuk Mesleklerinde Kariyer Kongresi” düzenleniyor
18 0
Dünya Bankası, KKTC ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesini bekliyor
Dünya Bankası, KKTC ekonomisinin bu yıl yüzde 2,7 büyümesini bekliyor
34 0
banner1032
banner1038

Levent, Türkiye Şampiyonası’nda

banner1020

banner974
Levent, Türkiye Şampiyonası’nda
banner971
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U 16 Kadınlar Türkiye Şampiyonası yarın başlıyor. Kütahya’da gerçekleşecek organizasyonda mücadele edecek olan Levent A Grubu’nda yer alacak.
Bu grupta Levent’in yanı sıra Galatasaray, Eskişehir Çağdaş Kolej ve Ege Gelişim yer alıyor.
İLK MAÇ BUGÜN
Levent ilk maçında bugün saat 13.15’de İzmir Ege Gelişim ile mücadele verecek. Organizasyondaki ikinci maçında 21 Mayıs Salı günü saat 13.15’de Levent, Eskişehir Çağdaş Kolej karşısına çıkacak.
Levent Kolej grupta ki son maçını ise 22 Mayıs Çarşamba günü saat 15.30’da Galatasaray ile yapacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.