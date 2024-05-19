Levent, Türkiye Şampiyonası’nda

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U 16 Kadınlar Türkiye Şampiyonası yarın başlıyor. Kütahya’da gerçekleşecek organizasyonda mücadele edecek olan Levent A Grubu’nda yer alacak.

Bu grupta Levent’in yanı sıra Galatasaray, Eskişehir Çağdaş Kolej ve Ege Gelişim yer alıyor.

İLK MAÇ BUGÜN

Levent ilk maçında bugün saat 13.15’de İzmir Ege Gelişim ile mücadele verecek. Organizasyondaki ikinci maçında 21 Mayıs Salı günü saat 13.15’de Levent, Eskişehir Çağdaş Kolej karşısına çıkacak.

Levent Kolej grupta ki son maçını ise 22 Mayıs Çarşamba günü saat 15.30’da Galatasaray ile yapacak.

