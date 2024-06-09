MEK Group tek başına lider!

İkinci Gümüş At Müessese Satranç Turnuvasında 4. tur maçları sona erdi. Mukadder Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği, Aroma Cafe'yi 2-1 yenip tek başına lider oldu. 4. Hafta sonunda Evergreen Developments Group ikinci sırada ve Aroma Cafe de üçüncü sırada yer aldı.
Son maçlar 14 Haziranda oynanacak.
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