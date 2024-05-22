Levent, grubunu kayıpsız lider bitirdi

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U 16 Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda Levent son maçında Galatasaray karşısında 66-54 kazanarak grubunu birinci bitirdi.
Kütahya’da gerçekleşen organizasyonda A Grubu’nda yer alan Levent grubunu ilk sırada bitirerek tur atladı.
Levent yarın maçı olmazken diğer gruptan gelecek takımla eşleşecek.
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