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Levent, grubunu kayıpsız lider bitirdi

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Levent, grubunu kayıpsız lider bitirdi
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Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U 16 Kadınlar Türkiye Şampiyonası’nda Levent son maçında Galatasaray karşısında 66-54 kazanarak grubunu birinci bitirdi.
Kütahya’da gerçekleşen organizasyonda  A Grubu’nda yer alan Levent grubunu ilk sırada bitirerek tur atladı.
Levent yarın maçı olmazken diğer gruptan gelecek takımla eşleşecek.
 
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