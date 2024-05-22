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Tıp-İş: “Sağlık merkezlerinde ‘acil servis’ hizmeti verilmesi hastaların hayatına mal olabilir"

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Tıp-iş Başkanı Gürkut: “Ambulansların ve acil hastaların durak yerleri sağlık merkezleri değil tam donanımlı hastane acil servisleridir”

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Tıp-İş: “Sağlık merkezlerinde ‘acil servis’ hizmeti verilmesi hastaların hayatına mal olabilir"
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Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-iş) Başkanı Özlem Gürkut, sağlık ocakları ve sağlık merkezlerinde “acil servis” hizmetlerinin verilmeye başlanmasının hastaların hayatına mal olabileceğine dikkat çekti, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e “karardan geri dönün” çağrısında bulundu.
Gürkut, hekimlere gelebilecek her türlü baskıya karşı da yasal ve sendikal kararlılıklarını hatırlattı.
Tıp-İş Başkanı Gürkut, yaptığı yazılı açıklamada, kayıt memuru, güvenlik görevlisi, ambulansı bulunmayan, en basit laboratuvar ve röntgen tetkiki bile yapılamayan sağlık merkezlerine acil hastaları çağırmanın hayatı tehdit eden komplikasyonları olacağını belirtti.
“Ambulansların ve acil hastaların durak yerleri sağlık merkezleri değil tam donanımlı hastane acil servisleridir” diyen Gürkut, şöyle devam etti:
“Ülkemizde birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve verilmesi önemlidir. Birinci basamakta verilmesi beklenen sağlık hizmetlerinin temelini koruyucu sağlık hizmetleri olan aşılama, sağlıklı çocuk takibi, diş hekimliği hizmetleri, aile planlaması hizmetleri ve erken tanı ve tarama hizmetleri gibi hizmetler oluşturmaktadır.
 
- Acil servisler, yaşamla ölüm arasında kritik noktalardır”
 
Bakanlığınız, halka yaptığı duyuru ve çağrılarla sağlık ocakları ve sağlık merkezlerinde acil servis hizmetlerinin verilmeye başlandığını duyurmaktadır. Acil servisler, yaşamla ölüm arasında saniyeler içinde kararlar verilmesi ve tam donanımlı hastanelerde yeterli kadrolarla anında müdahale edilmesi gereken kritik noktalardır. Acil servis hizmetleri, müdahale edilen hastaların yatılı servislerle ve ilgili branş uzmanları ile koordineli şekilde devam tedavilerinin uygulanması gereken ve ancak yataklı tedavi kurumlarında tam kapasite ile verilmesi gereken bir hizmet türüdür.
Eğer sağlık merkezlerinde mesai sonrası hizmet verilmesi amaçlanıyorsa bunun adı acil servis değil olsa olsa gece polikliniği olur ki bu da mevcut doktor sayısı ile ve mevzuat gereği bugün için imkansızdır”
 
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