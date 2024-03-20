Levent finalde

Levent Kolej, Türkiye Ortaokullararası Basketbol Yarı Final Birinciliği’nde grubunu ilk sırada bitirdi.
Mardin’deki organizasyonda A Grubu’nda üçüncü maçında Van İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu’nu 80-30 yenerek grubunu ilk sırada bitirerek finale yükseldi.
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