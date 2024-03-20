banner913
banner932
Gönyeli'de yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Gönyeli'de yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
40 0
Yarından sonra 27 Mart’a kadar yağmur beklenmiyor
Yarından sonra 27 Mart’a kadar yağmur beklenmiyor
13 0
 
Rüzgâr enerjisi en çok hangi bölgelerde kullanılır?
Rüzgâr enerjisi en çok hangi bölgelerde kullanılır?
25 0
Üç sendika Merkezi Cezaevinde grev yapıyor
Üç sendika Merkezi Cezaevinde grev yapıyor
20 0
Bunun adı soykırım!
Bunun adı soykırım!
13 0
Avcil emareleri mi saklıyor?
Avcil emareleri mi saklıyor?
41 0
Northernland Kıbrıs Kupası’nda yarı finalistler belirleniyor
Northernland Kıbrıs Kupası’nda yarı finalistler belirleniyor
40 0
banner1012

Levent finalde

banner1020

banner974
Levent finalde
banner971
Levent Kolej, Türkiye Ortaokullararası Basketbol Yarı Final Birinciliği’nde grubunu ilk sırada bitirdi.
Mardin’deki organizasyonda A Grubu’nda üçüncü maçında Van İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu’nu 80-30 yenerek grubunu ilk sırada bitirerek finale yükseldi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.