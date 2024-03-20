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Alayköy'de 64 kilo kaçak et ele geçirildi

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Alayköy'de 64 kilo kaçak et ele geçirildi
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Alayköy’de 64 kilogram et ürününü kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün polis ekipleri tarafından yapılan aramada, M.U.’nun (E-63) Alayköy’deki evinde 64 kilogram et ürünlerini kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edildi. 
 
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