Alayköy'de 64 kilo kaçak et ele geçirildi

Alayköy’de 64 kilogram et ürününü kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün polis ekipleri tarafından yapılan aramada, M.U.’nun (E-63) Alayköy’deki evinde 64 kilogram et ürünlerini kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edildi.

