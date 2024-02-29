Levent çifte galip

Basketbol U 16 Kadınlar Ligi ve U 14 Erkekler Liginde rakiplerini yenen Leventspor dün gecenin kazananı oldu.
Levent Kolej Spor Salonu’nda oynanan U 16 Kadınlar Liginde Leventspor, Baf Ülkü yurdu’nu 77-23 mağlup etti.
U 14 Erkekler Ligi’nde Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmada Leventspor, Adaspor karşısında 72-45 kazanan taraf oldu.
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