Levent çifte galip

Basketbol U 16 Kadınlar Ligi ve U 14 Erkekler Liginde rakiplerini yenen Leventspor dün gecenin kazananı oldu.

Levent Kolej Spor Salonu’nda oynanan U 16 Kadınlar Liginde Leventspor, Baf Ülkü yurdu’nu 77-23 mağlup etti.

U 14 Erkekler Ligi’nde Mağusa Arena’da oynanan karşılaşmada Leventspor, Adaspor karşısında 72-45 kazanan taraf oldu.