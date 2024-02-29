banner913
banner932
Bitmeyen kâbus TL!
Bitmeyen kâbus TL!
184 0
Bir günde diploma
Bir günde diploma
14 0
 
Trabzonspor kupada yarı finalist
Trabzonspor kupada yarı finalist
17 0
Lastikli Yükleyici nedir ve ne gibi avantajlar sağlar?
Lastikli Yükleyici nedir ve ne gibi avantajlar sağlar?
31 0
19 0
İşbirliği önerileri konuşuldu
İşbirliği önerileri konuşuldu
19 0
"Ülkede organize suç örgütlenmesi var"
17 0
banner1012

Özyalçın ailesi yasta

banner974
Özyalçın ailesi yasta
banner971
Girne bölgesinin sevilen ve değerli ailelerinden Özyalçın ailesinin çınarı hayata gözlerini yumdu.
Özyalçın ailesinin çınarı olan Lamise Özyalçın bugün vefat etti.
Bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan Özyalçın’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi 1 Mart Cuma günü Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Çatalköy Mezarlığı’na defnedilecek.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.