Özyalçın ailesi yasta

Girne bölgesinin sevilen ve değerli ailelerinden Özyalçın ailesinin çınarı hayata gözlerini yumdu.

Özyalçın ailesinin çınarı olan Lamise Özyalçın bugün vefat etti.

Bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan Özyalçın’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi 1 Mart Cuma günü Girne’de Nurettin Ersin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Çatalköy Mezarlığı’na defnedilecek.



