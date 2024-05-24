Yakın Doğu farklı galip

Damdelen Petrol U 16 Erkekler Liginin yenilgisiz lideri Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda Caesar Larmaka Gençler Birliği'ni 60 sayı farkla 104-44 galip geldi.
İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstün oynayan Yakın Doğu Üniversitesi maçı 104-44 kazanırken Enis 34 sayı ile maçın yıldızı oldu.
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