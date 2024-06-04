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Kavurucu sıcaklara dikkat

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Kavurucu sıcaklara dikkat
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Hava sıcaklığının bugün 43 dereceye kadar yükseleceğini açıklayan uzmanlar, 12.00 -16.00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmaması uyarısında bulundu.
Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, cuma gününe kadar devam edecek sıcak hava dalgasından dolayı sıcaklığın mevsim normallerinden 7 ile 9 derece daha yüksek olacağı belirtildi. Hava sıcaklığının iç kesimlerde 40 - 43 derece, sahillerde ise 33 - 36 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Daire, arazi ve orman yangınları, sıcak çarpması gibi olumsuzluklara karşı tedbir alınması, 12.00-16.00 saatleri arasında tedbir alınmadan güneş altında çalışılmaması uyarısında bulundu.
 
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