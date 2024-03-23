Kupa Levent’in

Ertan Azer Turnuvasını Leventspor kazandı.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçonda Uluslarası Kıbrıs Üniversitesi’ni 83-36 yenen Leventspor kazandı.
Kupa ve madalyaları takımlara Ertan Azer’in ailesi takdim etti.
Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Çağskan Kılıç, Fuat Can Aktaş, Enes Güngördü
Levent: Çisem (7), Dilem (23), Didem (7), Günay (2), Nehir, Enestine (8), Pearl (1), Memalşte (10), Fatma (6), Beren (7)
UKÜ: Sahil, Dilara (10), Mina, Gülten, Şule (2), Nefes (2), Gamze (10), Gülseren (5), Şermin (7)
İlk periyot: 19-4
İlk yarı: 25-24
Üçüncü periyot: 53-28
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