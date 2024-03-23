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Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında zevkli karşılaşmalar

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Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında zevkli karşılaşmalar
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KKTF kortlarında devam eden Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile sürüyor.Tek erkekler kategorisinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;    
TEK ERKEKLER - 2.Raund
Sercan Erozan – Can Alp Kırcan              7/5 6/1
Bertuğ Korucu - Erdoğan Erduran                       7/5 2/6 10/7
İzzet Kanaga - Deniz Denner                     6/0 2/0 R.T.                                                  
Buğra Oker - Burak Gazi                            0/6 0/6
DenysYesypenko - Erhan Akyüz               3/6 3/6
Murat Şahin - Metin Poslu                         1/6 0/6
AbdulRashıd - Sezgin Talşık                     6/2 6/1
Orhan Şevket - Mariano Marino                4/6 7/5 10/7
Uraz Şentürk - Mithat Ayalı                                   6/0 6/0
Dimitri Cebotari - GermanPryhunov         6/0 6/2
Ali Tüzel - Rauf Kürşad                              2/6 1/6
Kutay Ramiz - Maxım Ban                          6/4 6/1
 
TEK ERKEKLER - Consolation
Salih Düzbeyaz - Nabi Berkut                    3/6 2/6
Emrah İbrahimoğulları - Ali Tüzünkan      6/1 6/3           
Serhan Köknel - Ziya Tüzel                        0/6 6/3 12/10
 
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