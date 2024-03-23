Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvasında zevkli karşılaşmalar

KKTF kortlarında devam eden Senyör ve Tenise Hoş Geldin Turnuvası zevkli ve çekişmeli karşılaşmaları ile sürüyor.Tek erkekler kategorisinde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde;
TEK ERKEKLER - 2.Raund
Sercan Erozan – Can Alp Kırcan 7/5 6/1
Bertuğ Korucu - Erdoğan Erduran 7/5 2/6 10/7
İzzet Kanaga - Deniz Denner 6/0 2/0 R.T.
Buğra Oker - Burak Gazi 0/6 0/6
DenysYesypenko - Erhan Akyüz 3/6 3/6
Murat Şahin - Metin Poslu 1/6 0/6
AbdulRashıd - Sezgin Talşık 6/2 6/1
Orhan Şevket - Mariano Marino 4/6 7/5 10/7
Uraz Şentürk - Mithat Ayalı 6/0 6/0
Dimitri Cebotari - GermanPryhunov 6/0 6/2
Ali Tüzel - Rauf Kürşad 2/6 1/6
Kutay Ramiz - Maxım Ban 6/4 6/1
TEK ERKEKLER - Consolation
Salih Düzbeyaz - Nabi Berkut 3/6 2/6
Emrah İbrahimoğulları - Ali Tüzünkan 6/1 6/3
Serhan Köknel - Ziya Tüzel 0/6 6/3 12/10
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