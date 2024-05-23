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Dum-Dum’da Evram, güven tazeleyecek

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Dum-Dum’da Evram, güven tazeleyecek
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Aksa Süper Ligin Mağusa ekiplerinden Tremeşeli Holding Dumlupınar 3 Haziran’da Genel Kurul gerçekleştiriyor.
AKSA Süper Ligde oldukça başarılı bir sezonu geride bırakan Dumlupınar’da Mehmet Evram başkanlığındaki yönetim kurulu, olağan genel kurul gerçekleştirecek.
Sportif başarının yanı sıra tesis başarısı da yaşayan, farklı branşlarda mücadele eden Dumlupınar Türk Spor Kulübünün olağan genel kurulu, 3 Haziran Pazartesi akşamı saat 18:30’da kulüp lokâlinde gerçekleştirilecek. Dumlupınar Türk Spor Kulübünün olağan genel kuruluna Mehmet Evram’ın tek başkan adayı olarak gitmesi ve üyelerin oylarıyla güven tazelemesi bekleniyor
 
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