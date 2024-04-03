Koopspor, Gençler Birliği’ni devirdi

Yer: Atatürk Spor SalonuHakemler: Nusret Sırdar, Ulviye Beşe, Deniz OrhunözKoopspor: Refet (11), Hakan (5), Emir, Alpay (6), Bosey (31), Halil (13), Özer, Kercem (7)Ceasar L, G. Birliği: Price (13), Can, Halil (2), Mert (6), Hasan Debeş (3), Attila (20), Aykut (4), Hasan Kasap (4), Chi (22)İlk periyod: 20-20İlk yarı: 40-333.periyot: 60-49EXtend Erkekler Ligi’nin önemli maçında son şampiyon Koopspor, Ertan Azer Turnuvası’nda çok farklı mağlup olduğu Ceasar Larnaka Gençler Birliğini 73-64 mağlup etti.Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça Koopspor yeni ABD’li oyuncusu Bosey’nin basketleri başladı ilk periyot 20-20 tanamlandı.İkinci periyotta üstünlüğünü artıran Koopspor devreyi 40-33 önde bitirdi.İkinci yarıda da iyi oynayan Koopspor kontrolü elde tutarak üçüncü periyodu 60-49 maçı da 73-64 kazandı.Koopspoor’un Amerikalı yeni transfer Bosey 31 sayı, 5 ribaund, 1 asist ve 33 verimlilik ile oynadı.