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Güney Kıbrıs'ta AP seçimlerine Fidias Panayotu'nun kazanması damga vurdu

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Güney Kıbrıs'ta AP seçimlerine Fidias Panayotu'nun kazanması damga vurdu
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Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine, genç bir Youtuber olan 24 yaşındaki bağımsız aday Fidias Panayotu’nun kazanması damga vurdu.
Rum Devlet Radyo Televizyon Kurumu RİK, “Alphanews” ve diğer haber sitelerinde yer alan haberlere göre, dünküseçimlerin gayriresmi sonuçları, DİSİ partisinin iki, AKEL, DİKO ve ELAM partilerinin birer milletvekilli çıkardığını, bağımsız aday Fidias Panayotu’nun ise 71 bin oyla seçilmeyi başardığını aktardı.

Fileleftheros, gayriresmi sonuçlara göre DİSİ’nin yüzde 24.8, AKEL’in yüzde 21.5, Fidias Panayotu’nun yüzde 19.3 ve ELAM’ın yüzde 11.2 oranında oy aldıklarını aktardı.
DİKO ise yüzde 9.7’de kaldı.
RİK’in internet sitesi ise, AP Milletvekilliğini kazanan isimleri şu şekilde aktardı:
DİSİ: Lukas Furlas ve Mihalis Hacipandela
AKEL: Yorgos Yeorgiu
Bağımsız: Fidias Panayotu
ELAM: Yeadis Yeadi
DİKO: Kostas Mavridis
 
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