Sahte reçete soruşturmasında: 3 eczacı hakkında 3 gün ek tutukluluk emri verildi

16 Ekim tarihinde tutuklanan 2 eczacı ise teminatla serbest bırakıldı

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan 3 eczacı, bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak haklarında 3 gün ek tutukluluk emri verildi.

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, zanlı olarak Lefkoşa bölgesinde tutuklanan eczacılar T.C, M.I. ve D.N.Ö. bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde haklarında 3 gün tutukluluk kararı alındı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 16 Ekim tarihinde tutuklanan eczacı Ş.N.Ç. ile Z. Ç.’de Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak teminata bağlandı.

Teminat şartlarını yerine getiren iki zanlı, serbest bırakıldı.

