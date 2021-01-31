Kıryağdı: Verilen ara olumlu oldu

Halit Kıryağdı “Takımımız adına verilen bu ara sakat oyuncularımızın iyileşmesi adına olumlu oldu. Şartlar izin verirse seyircili bir ortamda yeni kupalar kaldırmak en büyük arzumuz” açıklamasını yaptı

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Ligi Kupasında mücadele eden Yakın Doğu Üniversitesinin (YDÜ) koçu Halit Kıryağdı, Basketbol Federasyonunun (KKTCBF) resmi facebook sayfasına açıklamalarda bulundu.

Halit Kıryağdı’nın açıklamaları şöyle:

“İçinde bulunduğumuz günlerde sadece basketbolu konuşmak çok kolay değildir. Öncelikle herkese sağlık diliyorum.

Açılış Kupası adı altında güzel bir hazırlık dönemi yaşandı. Tüm takımlar kendi eksiklerini ve rakiplerinin durumunu analiz etme fırsatı buldu. Sağlıklı bir ortam oluştuğunda her takımın kendini daha yukarıya çıkaracağını ve daha kaliteli basketbol izlettireceklerini düşünüyorum.

Takımımız adına verilen bu ara sakat oyuncularımızın iyileşmesi adına olumlu oldu. Şartlar izin verirse seyircili bir ortamda yeni kupalar kaldırmak en büyük arzumuz.”



