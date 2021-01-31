Şahinsoy: Parkede mücadele için sabırsızlanıyoruz

Ahmet Şahinsoy: Sakatlarımız iyileşti. Lig için hazırız. Federasyonun bize ligin başlangıç tarihinin bildirmesini bekliyoruz. Tekrar parkede mücadele etmek için sabırsızlanıyoruz.” açıklamasını yaptı

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Açılış Ligi Kupasında mücadele eden HacıganimlerSoyerspor’unkoçu Ahmet Şahinsoy, Basketbol Federasyonunun (KKTCBF) resmi facebook sayfasına açıklamalarda bulundu.

Ahmet Şahinsoy’un açıklamaları şöyle:

“2020 Mart ayından itibaren çok özlediğimiz basketbolumuza Açılış Kupası ile başladık. Gayet başarılı geçen bu organizasyonda sıralamayı 6 takımın yer aldığı bu turnuvayı 2. tamamlayıp Koopspor ile yarı final oynadık.

Başarılı maçlar çıkardık. Bu sezon 2 yabancının da profesyonel oyuncu olmama zorunluğu getirilmesi ile yerli oyuncuların daha fazla süre almasını ve dolayısı ile daha fazla sorumluluk almasını gerektirdi. Açılış Kupasında özellikle ilk 4 takımın birbirleri ilemücadelesi denk ve kalite olarak da tatmin ediciydi. Seyirci tarafından da daha önceki sezona göre Covid salgını olmasına rağmen yüksek sayılar ile gerçekleşti.

Esas lig de hedefimizi gerçekleştirmek için takım çalışmalarımız devam etmektedir.Sakatlarımız iyileşti. Lig için hazırız. Salgında günlük bulaş sayısının istenen seviyelere inmesini ve federasyonumuzun bize ligimizin başlangıç tarihinin bildirmesini bekliyoruz. Ülkemizin içinde olduğu salgında yapılan aşıların artmasıile giderek salgında bulaşın azalacağını umuyoruz ve tekrar parkede mücadele etmek için sabırsızlanıyoruz.”

