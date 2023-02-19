Savoy Marmara koçu Kadri Alagöz, “Hedef olarak her maçı kazanmaktır, kimseden çekinmiyoruz. Gelenlere güzel basketbol izletmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz finale yükselmek, sonrasında da şampiyon olmaktır” dedi

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenecek ve Mart ayı içinde başlayacak Prolig öncesinde takımlar hazırlıklarına hız verdi. Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında ülkemizde de yaşanan acı kayıpların etkisini üzerinden atmaya çalışan takımlardan olan Savoy Marmara, çalışmalarını 1 haftalık bir ara dışında moralsiz de olsa sürdürüyor.“EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLERİMİZİN İSİMLERİNİN YAŞATILMASI”Savoy Marmara Koçu Kadri Alagöz, her şeyden önce toplumumuzun başı sağ olsun diyerek başladığı sözlerine kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, ailelere de başsağlığı ve sabır diledi. En büyük isteklerinin kaybettiğimiz değerlerimizin isminin yaşatılması olduğunu, bu yönde çalışmaları da yakından takip ettiklerini ifade eden Alagöz, kendilerinin de gereken desteği vermeye hazır olduğunu aktardı.İdmanlara deprem felaketinden sonra 1 hafta kadar ara verdiklerini, şu anda çalışmaların devam ettiğini dile getiren deneyimli koç, Basketbol Federasyonu’ndan başlangıç tarihi, maç programlaması ve play-off düzenlemeleri konusunda açıklama beklediklerini, hazırlıklarını bunları da görerek yapmak istediklerini aktardı.Yeni bir takım olmanın dezavantajını Açılış Kupası’nda yaşadıklarını, klasmanı lider bitirmelerine rağmen final four’un ilk maçında elendiklerini dile getiren Alagöz, bu süreçten gerekli dersleri çıkardıklarını, hataları da görerek bunları giderme yoluna gittiklerini aktardı.“MÜCADELEDEN HİÇ VAZGEÇMEMEMİZ, EN GÜÇLÜ YANIMIZ”Takım olarak en güçlü yanlarının mücadeleden son ana kadar vazgeçmemeleri olduğunu, bu noktada Halil Kutruza ve Mustafa Rıfkı gibi deneyimli oyuncularının varlığını da önemli bulduğunu vurgulayan Kadri Alagöz, sıkıntı olarak ise oyun içi performans düşüşlerini gördüklerini söyledi.Savunmalarını sertleştirmeleri gerektiğini, bu noktadan hareket ile da kadrolarının gücüne inandıklarını ve hiçbir takımdan çekinmediklerini belirten Alagöz, “Hedef olarak her maçı kazanmaktır, kimseden çekinmiyoruz. Gelenlere güzel basketbol izletmek istiyoruz. Öncelikli hedefimiz finale yükselmek, sonrasında da şampiyon olmaktır” dedi.