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MSA Kadın Futbol Takımı da Melekleri formalarında taşıyacak

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MSA Kadın Futbol Takımı da Melekleri formalarında taşıyacak
Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımı da, Adıyaman’da hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesindeki sporcuların ve öğretmenlerin ve velilerin isimlerini formasında taşıyacak.
Mağusa Spor Akademisi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
“Mağusa Spor Akademisi Kadın Futbol Takımı olarak bu yıl Puma Kadınlar Ligi 'nde öğrencilerimiz, öğretmen arkadaşlarımız ve velilerimiz adına siyah formalarımızla mücadele edeceğiz . Sizi sonsuza kadar yaşatacağız”
 
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