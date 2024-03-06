Karmamız ikinci maçını kaybetti

Gaziantep’te devam eden U 18 Erkekler Bölge Şampiyonası’nda mücadele eden KKTC Karması ikinci maçını kaybetti.

İlk maçında 65-60 galip gelen yakınımız bugün oynadığı ikinci maçta Konya Büyükşehir Belediyesine 58-51 mağlup oldu.

Takımımız yarın üçüncü maçını Yıldızlar Basketbol ile oynayacak.

