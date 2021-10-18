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Erez, Cumhuriyet Kupasına damga vurdu

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“Kıbrıslı çocuk” Erez Işık, Altay U12 Takımı ile Cumhuriyet Kupasında ikincilik kupasını kazanırken, turnuvada 4 gole imza atıp beğeni kazandı

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Erez, Cumhuriyet Kupasına damga vurdu
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Erez Işık, Altay U12  Takımı ile Cumhuriyet Kupasında iyi bir performans sergiledi.Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi U12 oyuncusu Erez Işık, Altay kulübünden aldığı davet üzerine Kuşadası’na giderek siyah beyazlı formayı giydi.
Erez Işık, 15 – 17 Ekim tarihleri arasında Kuşadası’nda düzenlenen geleneksel Cumhuriyet Kupasında Altay U12  Takımı ile 6 maça çıktı. Orta saha, saha açık ve forvette oynayan Erez, turnuva boyunca 4 gole imza atıp dikkat çekti.
Altay U12  Takımı, yarı finalde Altınordu Kırmızı Takımının mağlup ederek finale yükseldi. Altınordu Lacivert Takımı ile finalde karşılaşan Altay U12  Takımı, maçı 2 – 1 kaybederken, takımın tek golünü Erez kaydetti.
Turnuva boyunca “Kıbrıslı çocuk” olarak çağrılan Erez turnuvaya damga vuran futbolculardan olurken, ikincilik kupasını kazanmanın mutluluğunu yaşadı.
 
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