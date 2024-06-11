Kadınlar Ligi’nde Play-off eşleşmeleri belli oldu

Yer: DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu
Hakemler: Ulviye Beşe, Hatice Ersözlü, Emin Yıldız
DAÜ: Rümeysa (21), Berfe, Berna (11), Sıdıks (8), Santina (2), Melisa (7), Gül
CLG.Birliği: Yağmur (10), Ayşe (4), Nezaket (14), Kamogelo (14), Aleyna (3), Bircan, Judel (16), Özen, Ketlegle (5)
İlk periyot: 13-13
İlk yarı: 25-29
Üçüncü periyot: 38-41
Extend Kadınlar Ligi’nde Caesar Larnaka Gençler Birliği klasmanın son maçında Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni deplasmanda 59-49 yenerek ikinci sırada Play-Off’a girdi.
Maçın başından itibaren çekişmenin yaşandığı maçın ilk periyodu 13-13 berabere tamamlandı.
İkinci periyotun sonlarında daha az hataysan İskele ekibi devreyi 29-25 önde bitirdi.
İkinci yarının üncü periyodunda da çekişme devam etti ve kırmızı siyahlılar 41-38 bu bölümü önde geçti.
Son periyotta farkı açan Caesar Larnaka Gençler Birliği maçı 59-49 kazanarak klasmanı ikinci, DAÜ de üçüncü bitirdi.
Maçta DAÜ adına Rümeysa 21 sayı 15 ribaund ve 24 verimlilikle dikkat çekti. İskele ekibinde Nezaket, Kamogelo ve Judel double double yaptılar.
Extend Kadınlar Ligi’nde Play-Off’ta Levent - Akdeniz Spor Birliği ve Caesar Larnaka Gençler Birliği ile de Doğu Akdeniz Üniversitesi karşılaşacaklar.
Play-Off ilk maçları 12 Haziran Çarşamba günü oynanacak.
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