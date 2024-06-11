Gençler Birliği evinde galip: 72-53

Yer: İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu
Hakemler: Tugay Yazgan, Deniz Orhunöz, İldem Aspri
CLG.Birliği: Yusuf (2), Temür (15), Chi (8), Hasan Kasap (9), Aykut ;4), Ulaş, Atilla (4), Hasan Debeş (7), Mert (7), Can (7), Price (6), Hüseyin (3)
BÜY: Sabri (1), Yılmaz, Umut (5), Emir (3), Mustafa (3), Savaş (5), Uche (21), Arinze (5), Davidson (10)
İlk periyod:22-17
İlk yarı: 42-28
Üçüncü periyot: 55-38
Extend Erkekler Ligi 9. hafta açılış maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği keni sahasında Baf Ülkü Yurdu’nu 72-53 mağlup etti.
Maçın başından itibaren oyunda üstünlüğü ele alan kırmızı siyahlılar ilk periyodu 22-17 önde geçti. İkinci periyotta farkı açan Caesar Larnaka Gençler Birlipi devreyi 42-28 önde kapattı.
İkinci yarıda rahat bir tempoda oynayan Gençler Birliği üçüncü periyodu açarak bu bölümü 55-38 önde geçti.
Son bölümde de rahat olan Gençler Birliği maçı 72-53 kazandı ve liderliğini de sürdürdü.
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