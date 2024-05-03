İskele’de kazanan Gençler Birliği

Yer: İskele Spor Salonu

Hakemler: Ulviye Beşe, Ali Kozok, İldem Aspiri

Ceasar L.Gençler Birliği: Yağmur (6), Zümra, Ayşe, Cemile, Nezaket (10), Kamogelo (18), Aleyna, Bircan, Judel (5), Özen (10), Ketlegıle (3), Arzum

DAÜ: Rümseysa (15), Berfe, Berna (7), Sıdıka, Santına (10), Zeynep, Hilal, Melisa (9), Gül (2)

1.periyot: 18-13

İlk yarı: 33-29

3.periyot: 37-40



Extend Kadınlar Ligi ilk hafta maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 52-43 mağlup etti.

İskele Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı karşılıklı basketlerle geçilirken devreyi Caesar Larnaka Gençler Birliği 33-29 önde bitirdi.

İkinci yarıya iyi başlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi oldu ve rakibine üçüncü periyotta sadece 4 sayı atma imkanı verdi ve bu bölümü de 40-37 önde geçti.

Son periyotta ise bu kez Caesar Larnaka Gençler Birliği rakibine sayı atma şansı tanımadı. Maçı İskele temsilcisi 52-43 kazandı.

Maçta Caesar Larnaka Gençler Birliği’nin yabancı oyuncusu Kamogelo 18 sayı 15 ribaund ile maçı double double yaparak tamamladı.