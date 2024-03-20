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Darts Birinci Liginde Fota lider

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Darts Birinci Liginde Fota lider
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Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlemiş olduğu takımsal darts liglerine önceki akşam yapılan Birinci lig 18. Hafta karşılaşmalarıyla devam edildi. Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nün bay geçtiği haftada  Vadili Darts Derneği üçüncülüğe yükselirken, Fota Darts Derneği deplasmanda konuk olduğu Girne Avcılık Atıcılık Kulübü’nü 12-4 yenerek 48 puanla liderliğini sürdürdü. Puan tablosunda diğer takımların sıralamalarının değişmediği haftada alınan sonuçlar ve puan tablosu şöyle;
 
Deniz Plaza Spor Derneği:5 - Ozanköy Spor Kulübü:11                                  
Düzova Spor Kulübü:5 - Gazimağusa Darts Birliği:11                                    
Mağusa Kültür Derneği:11 - Taşkınköy Spor Kulübü:5                                   
Girne Av. Atıcılık Kulübü:4 - Fota Darts Derneği:12                             
Dağyolu Spor Kulübü:6 - KKTC Fenerbahçeliler Derneği:10                                    
Vadili Darts Derneği:13 - Mesarya Darts Birliği:3               
 
                KKDF BİRİNCİ LİG LİG PUAN DURUMU                
                TAKIM  O            G            B             M           A             Y             AV          P
1             Fota Darts Derneği         17           16           0             1             198         74           124         48
2             KKTC Fenerbahçeliler Derneği   17           14           0             3             181         91           90           42
3             Vadili Darts Derneği       17           12           1             4             173         99           74           37
4             Alsancak Yeşilova Spor Kulübü  16           12           0             4             154         102         52           36
5             Gazimağusa Darts Birliği               16           11           1             4             162         94           68           34
6             Girne Av. Atıcılık Kulübü              16           9             0             7             133         123         10           27
7             Dağyolu Spor Kulübü     17           8             0             9             126         146         -20         24
8             Ozanköy Spor Kulübü    16           6             0             10           103         153         -50         18
9             Mesarya Darts Birliği      17           6             0             11           107         165         -58         18
10           Düzova Spor Kulübü      17           5             0             12           113         159         -46         15
11           Mağusa Kültür Derneği 16           5             0             11           98           158         -60         15
12           Taşkınköy Spor Kulübü 17           2             0             15           99           173         -74         6
13           Deniz Plaza Spor Derneği             17           1             0             16           81           191         -110       3
 
 
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