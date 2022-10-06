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İlkokullar Talat Akkor anısına oynayacak

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İlkokullar Talat Akkor anısına oynayacak
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) ilkokullar arası tasarladığı sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek olan İlkokullar arası Talat Akkor Basketbol Şöleni bu yıl 24 ve 31 Ekim tarihlerinde Atatürk Spor Salonu‘nda düzenlenecek.
“Her çocuk spora teşvik edilmelidir” sloganı ile gerçekleşecek ve hem öğretmenlerimizi hem de öğrencilerimizi bir araya getirecek olan etkinlikte, çocukların birbirleri ile olan dayanışmasının artırılması, özgüven becerilerinin geliştirilmesi ve bunların eğitim-öğretim hayatlarına pozitif bir etki olarak yansıması hedeflenmekte.
 
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