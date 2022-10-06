Messi yine tarihe geçti

Paris Saint-Germain'nin yıldızı LionelMessi, Benfica ağlarını sarstı ve yine tarihe geçti. Arjantinli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 40 farklı takıma gol atan ilk oyuncu oldu

Lionel Messi, rekorları alt üst etmeyi sürdürüyor.

Arjantinli yıldız, son olarak takımı Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile 1-1 berabere kaldığı maçta ağları sarstı.

Devler Ligi’nde 127'nci kez rakip fileleri havalandıran LionelMessi, Şampiyonlar Ligi’nde 40 farklı takıma gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

LionelMessi, bu sezon ortaya koyduğu futbol ve skora olan katkısıyla da dikkat çekiyor.

Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 13 resmi maça çıkan yıldız oyuncu takımına 8 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

