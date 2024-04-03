Rum tarafının tek yanlı MEB ilan ettiği deniz bölgesindeki 12’nci parselin -Chevron şirketi başkanlığındaki (Chevron Cyprus Limited, NewMed Energy Limited parthnership ve BG Cyprus Limited) konsorsiyumun, parselde keşfedilen “Afrodit” yatağındaki doğal gazın işletilmesi konusunda pozisyon aldığı bildirildi.

Alithia “Chevron ‘Afrodit’ Konusunda Pozisyon Aldı… Enerji Bakanlığı Kamuoyuna Açıklama Yapmayacağını açıkladı” başlıklı haberinde Chevron’un Afrodit doğal gazı ile ilgili işletme önerisini, geçen yıl “Mart ayına (2024) kadar yeni önerisini sunacağı anlaşması uyarınca" sunduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Enerji Bakanlığı önerinin alındığını, danışmanlar eşliğinde incelendikten sonra öneri sahibine cevap verileceğini açıkladı, ancak Chevron’un önerisinin basınla paylaşılmayacağını açıkladı.

Gazete, Güney Kıbrıs ile Yunanistan (Girit) arasında deniz altı elektrik kablo bağlantısı projesi konusunda ise Yunanistan’ın, Rum Yönetiminin projeye katılım konusunda varılan anlaşmaya henüz uymamasından dolayı rahatsız olduğunu hatırlattı.

Gazeteye göre, Rum Enerji Bakanlığı, Yunanistan’ın rahatsızlığına rağmen, projeye 100 milyon euroluk sermaye ortaklığına karar vermek için yeni bir maliyet ve proje yüklenicisi “Great Sae Interconnector”un, yani “Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörü"nün faydalarıyla ilgili analiz talep etti.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu Rum Meclisi Enerji Komitesi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, toplam maliyeti 1,9 milyar euro olan projenin daha önce EuroAsia Interconnector adında başka bir yüklenicide ve proje hakkında yapılan analizlerin eski olması ve enerji çevresinin değişmesi nedeniyle yeni bir analiz istediklerini söyledi. Katılım kararının 12 Şubat’ta verildiğini ancak talep ettikleri analizin çok önceden yapılması gerektiğini söyleyen Papanastasiu, bu nedenle yeni analizde ısrar ettiklerini belirtti.

