İkinci maçı da kaybettik:32-66

KKTC U-14 Karması, Aksaray’da oynadığı ikinci maçı da kaybetti.
Konya Büyükşehir Belediyesi takımı karşısında etkili olamayan takımımız ikinci maçı 66-32 kaybederek ikinci yenilgisini aldı.
Karmamız yarın gruptaki son maçını saat 14.00’dw Adana Doruk Basketbol ile oynayacak.
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