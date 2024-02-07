banner913
banner932
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
Liverpool ve Real Madrid kan kaybetti
32 0
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
31 0
 
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
Holguin’den Akıncı ve Anastasiadis’e ziyaret
112 0
“Hükümetin kararını sallayan yok”
“Hükümetin kararını sallayan yok”
18 0
Ekmekte fiyat kaosu
Ekmekte fiyat kaosu
56 0
Çanakkale, tek attı 3 aldı
Çanakkale, tek attı 3 aldı
40 0
Dipkarpaz’a, Akova freni
Dipkarpaz’a, Akova freni
91 0
banner1012
banner985

Evkaf’tan Milli Atlet Kandil’e destek

banner974
Evkaf’tan Milli Atlet Kandil’e destek
banner971
Türkiye'de geçen yıl ikinciliğe koşan milli atlet Aslıhan Kandil, bu yıl ki hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Farklı spor dallarında başarı yakalayan sporcularımızın  yanında duran Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bu amaçla hayata geçirdiği "Evkaf Genç Destek Hediye Çeki Projesi" kapsamında milli  atletimize ve diğer sporcularımıza bir kez daha desteğini gösterdi. 

Atletizm federasyonuna bağlı faaliyet gösteren milli atlet Aslıhan Kandil geçtiğimiz yıl ülkemizi Türkiye’de temsil ederek önemli başarılara imza atmıştı.

2023 yılında Konya şehrinde gerçekleştirilen Turkcell 16 Yaş Altı (U16) - 18 Yaş Altı (U18) Türkiye Şampiyonası’nda 200 metre branşında Türkiye ikincisi olmayı başaran Aslıhan Kandil, aynı zamanda kendi en iyi derecesini de alarak bizlere büyük bir gurur yaşatmıştı.

Genel Müdür Prof. Dr. Mustafa Tümer,  2023'te Türkiye' de yapılan 16-18 yaşaltı 200 metre branşında Türkiye ikinciliğini kazanan Aslıhan' ı kabulünde, kendisini başarılarından ötürü tebrik ederken bizlere yaşattığı gururun süreceğine inanç belirtti.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.