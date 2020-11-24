Haftanın oyuncusu Akinjide

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupası'nın dördüncü haftasında, haftanın oyuncusu belirlendi. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Akinjide Omisakin seçildi. Oyuncu takımının Çetinkaya karşısında elde ettiği 58-56'lık ilk galibiyette gösterdiği 22 sayı, 14 ribaund, 4 asist, 7 top çalma ve 3 blokluk performansla Stock Cyprus Gayrimenkul Haftanın Oyuncusu seçildi.
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