Haftanın oyuncusu Akinjide

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Açılış Kupası'nın dördüncü haftasında, haftanın oyuncusu belirlendi. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Akinjide Omisakin seçildi. Oyuncu takımının Çetinkaya karşısında elde ettiği 58-56'lık ilk galibiyette gösterdiği 22 sayı, 14 ribaund, 4 asist, 7 top çalma ve 3 blokluk performansla Stock Cyprus Gayrimenkul Haftanın Oyuncusu seçildi.

