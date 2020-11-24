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Futbolun Şehirlerinin, Mağusa bölümü yayınlandı

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Futbolun Şehirlerinin, Mağusa bölümü yayınlandı
Türkiye'de beIN SPORTS ekranlarında gösterilen Futbolun Şehirleri programının Mağusa bölümü yayınlandı.
beIN SPORTS 2 ekranlarında gösterilen programda Mağusa Türk Gücü'nün yanı sıra, Mağusa'nın tarihi yerleri ile yemek kültürü de izleyiciye sunuldu. Bunun yanı sıra ayrıca KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı ve eski hakem Özcan Özcanhan'ın röportajları da bölümde yer aldı.
Futbolun Şehirleri programının Lefkoşa ve Girne bölümleri de önümüzdeki haftalarda izleyiciyle buluşacak.
 
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