Gençler Birliği farklı galip: 65-88

Yer: Atatürk Spor Salonu
Hakemler: Tugay Yazgan, Şerife Tıbık, Çağakan Kılıç
Çetinkaya: Cantürk (5), Mazhar, Gökhun (21), Burak (6), Enıck (6), Emrah, Lual (15), Goba (12)
CL G. Birliği: Yusuf, Temür (19), Chi (11), Hasan Kasap (9), Aykut, HLil (8), Ulaş (2), Atila (5), Hasan Debeş (1), Mert (10), Can (13), Prince (10)
İlk periyot: 7-16
İlk yarı: 22-38
Üçüncü periyot: 40-70
Büyük Erkekler Ligi’nde 7. hafta açılış maçında Caesar Larnaka Gençler Birliği deplasmanda Çetinkaya karşısında 88-65 galip geldi.
Maça iyi başlayan İskele ekibi ilk periyodu 26-7 önde geçti.
İkinci periyotta da etkili olan Caesar Larnaka Gençler Birliği devreyi 38-22 önde bitirdi.
İkinci yarıda da kontrolü elinde tutan İskele ekibi farkı açtı ve maçı 88-65 kazanarak ligdeki 6. galibiyetini aldı,.
Maçta Gençler Birliği adına Temür 19 sayı 23 verimlilik ve Çetinkaya’da da Gökhun 21 sayı 22 verimlilikle dikkat çektiler.
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