banner583
Cimnast Ligde başarılı temsiliyet
Cimnast Ligde başarılı temsiliyet
7 0
Denkay Başel Parkı açıldı
Denkay Başel Parkı açıldı
37 0
 
“Bu çile ne zaman bitecek?”
“Bu çile ne zaman bitecek?”
104 0
Görkemli salonda mest eden konser
Görkemli salonda mest eden konser
43 0
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
44 0
Tarihi postane ilgi bekliyor
Tarihi postane ilgi bekliyor
9 0
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
78 0
banner661
banner726

Girne’nin şansı sürüyor

banner476

banner714
Girne’nin şansı sürüyor
banner721
KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte organize ettiği 2021-2022 sezonu ÜNİLİG ön eleme maçları devam ediyor.
Organizasyonda Girne Üniversitesi ile Uluslararası Final Üniversitesi, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Burak Sevim, Kaan Yatman ve Şerife Tıbık hakem üçlüsü tarafından yönetilen mücadelede rakibini 55 – 49 mağlup eden Girne Üniversitesi, lige doğrudan katılma şansını son maça taşırken, UFÜ organizasyona veda etti.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.