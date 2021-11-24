Girne’nin şansı sürüyor

KKTC Basketbol Federasyonu’nun Üniversiteler Spor Federasyonu ile birlikte organize ettiği 2021-2022 sezonu ÜNİLİG ön eleme maçları devam ediyor.

Organizasyonda Girne Üniversitesi ile Uluslararası Final Üniversitesi, Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Burak Sevim, Kaan Yatman ve Şerife Tıbık hakem üçlüsü tarafından yönetilen mücadelede rakibini 55 – 49 mağlup eden Girne Üniversitesi, lige doğrudan katılma şansını son maça taşırken, UFÜ organizasyona veda etti.



